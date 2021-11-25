مفرزة امنية تعتدي على موظف حكومي في بابل (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لاعتداء مفرزة امنية على الموظف المهندس قاسم العيساوي مدير مركز مجاري السدة في محافظة بابل، فيما اوعز قائد شرطة بابل بإيداع المفرزة المعنية التوقيف.

وفي هذا السياق، أصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، توضيحا بشأن اعتداء مفرزة امنية على موظف حكومي.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تنوه قيادة شرطة بابل بخصوص مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول حصول اعتداء من مفرزة أمنية تابعة لاحدى مراكز شرطة المحافظة، على موظف حكومي بأن موضوع الفيديو عبارة عن حادث مشاجرة وأن قائد الشرطة أوعز وعلى الفور إيداع المفرزة المعنية التوقيف، واتخاذ الاجراءات القانونية حول الحادثة".