القبض على اثنين من المتهمين بالخطف وثالث بسرقة 150 ألف دولار في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضية خطف وفق المادة ٤٢١ ضمن مكاتب مكافحة اجرام حي العامل وحسينية المعامل حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".إلى ذلك، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على متهم لقيامه بسرقة (150) ألف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة المنصور".وأضاف البيان، ان "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت مواطنة بمفارز المكتب بعد تعرض دارها إلى حادث سرقة، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بسرقة الدار".واشار الى ان "أقوال المتهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".