مكافحة الاجرام تطيح بمبتز هدد فتاة وطالبها بمبلغ مالي في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية حول جريمة ابتزاز الكتروني لفتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغ "8 ملايين دينار"، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتنسيق مع المشتكية ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود اثناء استلامه لجزء من مبلغ المساومة في احد مطاعم مدينة الكاظمية المقدسة".واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات ، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".