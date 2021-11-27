احباط محاولة هروب ثلاثة سجناء من سجن التاجي وقتل احدهم

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل".وأضاف البيان أنه "تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران"، مشيرا الى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة".