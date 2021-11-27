ضبط مواد مخدرة واسلحة والقبض على مخالفين لشروط الإقامة في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ضبط مواد مخدرة واسلحة، وتلقي القبض على مخالفين لشروط الإقامة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بمتابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة المنظمة والعابثين بأمن المواطن ومروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية من إلقاء القبض على (19) متهماً مخالف لشروط الإقامة، وضبط (60) حبة مخدرة، و(42) غراماً من مادة الكريستال المخدرة، و(18) جهاز لتعاطي المخدرات".

وفي السياق ذاته تمكنت المفارز أعلاه من مصادرة (20) مسدساً، و(4) بندقية مختلفة الأنواع، و(524) اطلاقة عتاد مختلفة

واضاف البيان، انه " تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.