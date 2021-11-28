الاطاحة باخطر تجار المخدرات في البصرة - عاجل

وذكر إعلام الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انه بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجد المتهم، على الفور تم تشكيل فريق عمل من مديرية شرطة محافظة البصرة و قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحري وجمع المعلومات وبعد وضع خطة محكمة وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه".وأشار البيان إلى إنه "ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ(٦٠٠٠) حبة مخدرة، لافتا الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".