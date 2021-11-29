حملة امنية واسعة في بغداد.. هذه نتائجها - عاجل (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفرزة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة المكلفة بواجب ضمن سيطرة بوابة بغداد (الراشدية)، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/1 ارهاب إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى حسب قاعدة بيانات المطلوبين الخاصة بالسيطرة، وذلك خلال محاولته دخول العاصمة بغداد".وتابع البيان، إن "فرقة المشاة الحادية عشرة، نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح ضمن قاطع مسؤولية الفرقة شرقي بغداد، نتج عنه اعتقال ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم سراق ومتاجرين بالمواد المخدرة ضبط بحوزة البعض منهم مواد مخدرة واسلحة غير مرخصة".وأوضح، إن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية، نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (تل أجرب) جنوب شرقي بغداد، نتج عنه العثور على كدس من المواد المتفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية احتوى على (16) قنبرة هاون مختلفة الاحجام وأربعة الغام متنوعة النوعيات".وأشار البيان إلى إنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".