بينهم 7 بقضايا "ارهاب".. القبض على 15 متهم في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قسم شرطة قضاء علي الغربي ، تمكنت من إلقاء القبض على ١٥ متهما خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ".وأضافت، أن "من بينهم 7 متهمين بجريمة الدگة العشائرية والمطلوبين وفق المادة (4 ارهاب) و(7) اخرين بالايذاء العمد كذلك القبض على متهم بالقتل العمد".واشارت المديرية الى، أنه "تم اصطحاب المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".