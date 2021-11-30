إحباط عملية "بيع" فتاتين قاصرتين من قبل والدهن في بغداد - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات من خلال أحد المصادر السرية حول وجود شخص يروم بيع طفلتيه القاصرتان الى شخص مجهول مقابل مبلغ (9 ملايين دينار) ، على الفور ولأهمية الحالة وفي سبيل الحد من هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا تم تشكيل فريق عمل من ضباط مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الاعضاء البشرية في الرصافة التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة لتدقيق المعلومات الواردة وبالتنسيق مع المصدر تم توثيق المعلومات بالتصوير ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود وإحباط عملية البيع".وأضاف، إنه "دونت اقوال المتهم والد الضحيتين وصدقت قضائيًا بأعترافه عن الجريمة اضافة لأعترافه ببيع احدى كلياته سابقا وكذلك بيع إبنه الرضيع بعد ولادته بساعات الى نفس الشخص في الإقليم".وأكد البيان، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة (٦/ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢)".