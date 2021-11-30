القبض على 10 متهمين بالدكة العشائرية ومصادرة أسلحتهم في بغداد (صور)

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين هم أطراف مشاجرة بعد رميهم رمانة هجومية على دار احد المواطنين مما أدى الى اصابة طفلين اثنين وخسائر مادية بالمنزل في منطقة الشعلة (الدوانم)".إلى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة ذاتها من اعتقال سبعة متهمين كانوا يرومون تنفيذ الدكة العشائرية ضمن قاطع المسؤولية".وأكد البيان، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل".