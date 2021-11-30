تنفيذ حملة واسعة على المتسولين الاجانب في بغداد – عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "أنتشرت في الأونة الأخير ظاهرة المتسولين الأجانب من الجنسية الاسيوية في بغداد قرب التقاطعات والساحات العامة وفي الأماكن الدينية والترفيهية ممن يحملون عاهات وتشوهات جسدية يستدرون بها تعاطف المارة".وتابعت، إن "مديرية شوؤن الاقامة (بغداد) في منطقة البياع ، شرعت بحملة واسعة وبجهود استثنائية وبالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي الوطني واستخبارات الوافدين والقوة الماسكة للارض حيث تم إلقاء القبض على (٤٠) شخص يحملون الجنسية الاسيوية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومن ثم أبعادهم خارج الاراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".وأشارت إلى إن "أن جهود مديريتنا مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين ونهيب بمواطنينا الأعزاء بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".