مقتل شيخ عشيرة في ميسان

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شيخ عشيرة في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شيخ عشيرة ضمن ناحية السلام في محافظة ميسان قتل مساء اليوم بالرصاص".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث عشائري".