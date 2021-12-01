تحرير مختطف والقبض على الخاطف في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دوريات نجدة الاعظمية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى نفذت واجب مشترك اسفر عن القبض على خاطف وتحرير المختطف".واضاف البيان أن "عملية القبض جاءت وفق استنجاد طالبة نجدة بالدورية مخبرتهم بأختطاف ابنها قبل عدة ايام حيث تم مساومتها على اطلاق سراح ابنها مقابل مبلغ من المال وتحديد مكان الاستلام ضمن تقاطع النداءتم تشكيل فريق عمل من قبل الاجهزة الامنية المتواجدة ضمن المنطقة ونصب كمين محكم".واشار الى انه "تم تنفيذ الواجب المشترك الذي اسفر عن القبض على الخاطف وتحرير المختطف وتسليمه اصولياً الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه".