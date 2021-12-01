انطلاق عملية أمنية مشتركة في تكريت

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث واللواء ٣ شرطة اتحادية وطوارئ صلاح الدين، نفذت عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوبي تكريت".وأضافت، ان "العملية انطلقت صباح اليوم لتفتيش وتطهير حويجة المجمع وحويجة الصعيوية في قاطع المعتصم جنوب تكريت ومسح وتطهير الجزر والحوائج التي تعتبر مناطق شائكة وذات تضاريس صعبة، وتهدف العملية إلى تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين".