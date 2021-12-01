حملة واسعة ضد مروجي المخدرات في بغداد: هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وللدور الكبير الذي لعبته المفارز المشتركة للقيادة في ملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين على القانون والقضاء على عصابات الشر والجريمة المنظمة وتجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وثقت كاميرا قسم الاعلام والتوجيه المعنوي في قيادتنا الواجبات الليلية التي تم تنفيذها في جانبي الكرخ والرصافة".وأضاف البيان، إن "الجهود أسفرت عن القبض على (19) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم عشرة متهمين يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، مع ضبط (12) مسدس وبندقيتين اثنتين غير مرخصتين مع اعتدة مختلفة الأنواع و(82) غرام من مادة (الكرستال) وحبوب مخدرة و(21) جهاز اتصال، وادوية منتهية الصلاحية".وتابع، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".