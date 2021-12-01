صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على (13) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة وادوات تعاطيها شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات التعاطي واسلحة وكاصوصة وميزان، بالإضافة الى القاء القبض على متهمين اثنين أحدهما وفق احكام المادة (456) نصب واحتيال، هارب من محافظة بابل، من قبل قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي".

وذكر ان "قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين أحدهما بالسرقة والأخر بترويج وتعاطي المواد المخدرة في جانب الكرخ ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها".

وتابع، انه "تم تسليم جميع المتهمين والمخالفين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".