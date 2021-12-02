حملة أمنية واسعة ضد مروجي المخدرات في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القطعات الأمنية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق احكام المادة (28/مخدرات) بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده في منطقة "الرشاد" شرقي بغداد، مبينة إنه ضبط بحوزته (3) غرام كرستال وبندقية كلاشنكوف مع ميزان الكتروني وادوات تعاطي مختلفة الأنواع".وأضاف، إنه "وعلى المستوى ذاته نفذت الفرقة الأولى شرطة اتحادية عدد من واجبات البحث والتفتيش في قاطع مسؤوليتها نتج عنها اعتقال ستة متهمين بينهم سارق والاخرين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة وأدوات تعاطيها ومصادرة أسلحة غير مرخصة كانت بحوزتهم، في مناطق (الكرادة، والأمين الثانية)".وأشار البيان إلى "تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".