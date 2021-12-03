صولة امنية جديدة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على خمسة متهمين أحدهم بجريمة الإرهاب في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة الجزيرة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول المرور عبر السيطرة، حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين أنه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب، فيما ألقت مفارز سيطرة جسر ديالى القبض على متهم مطلوب على عدة قضايا قتل، ومتهم آخر مطلوب على قضايا تتعلق بالسرقة".

واضاف البيان، ان "مفارز سيطرة الشعب ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، كما ضبطت سيطرة التحرير كمية من المخدرات بحوزة أحد المطلوبين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين وفق القانون".