البيشمركة تؤكد مقتل 7 من قواتها في أربيل

أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة، مقتل ٧ من قواتها في مواجهة مع داعش الارهابي في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الأسف، هاجم إرهابيو داعش ليلة 2 كانون الأول 2021 قرية خضرجيجة بالقرب من جبل قرچوغ، ونتيجة للهجوم الوحشي الذي استهدفوا بشكل عشوائي أعمى المدنيين في تلك القرية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر".

واضافت، "وسرعان ما هبت قوات البيشمركة لإسعاف القرويين وتمكنت من السيطرة على الوضع في وقت قصير وملاحقة الإرهابيين، بعدها نفذت قوات البيشمركة عملية تمشيط في المنطقة، وفي ذلك الوقت تعرضت إحدى مركبات البيشمركة لكمين نصبه إرهابيو داعش، أدت بكل اسف الى استشهاد سبعة من البيشمركة".

وتابعت، "على الرغم من تقديم تعازينا لأسر شهداء البيشمركة والمدنيين في قرية خضرجيجة، نؤكد من جديد أن دماء شهدائنا لن تضيع هدراً وأن الإرهابيين ومن يدعمونهم سيدفعون ثمنا باهظا".

وأكملت: "وتعلن وزارة البيشمركة مرة أخرى أن التعاون و التنسيق بين وزارتي البيشمركة و وزارة الدفاع و قوات التحالف الدولي يجب أن تخرج من حالتها المجمدة، ويجب أن نبدأ العمليات المشتركة بأقصى سرعة ودون انتظار، ويجب الا نسمح بعد الآن للإرهابيين بالبقاء على حالهم وأن لا يكون لهم مناطق و مأوى آمنة خاصة بهم".