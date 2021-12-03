أبرز الأحداث الأمنية في بغداد خلال الساعات الماضية

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، أبرز الأحداث الأمنية في العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القوات الامنية حررت مخطوفا والقبض على الخاطف ضمن تقاطع النداء من قبل دوريات نجدة (الاعظمية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى)".

وفي سياق اخر، القت القوات الامنية القبض على شخص لقيامه بأبتزار فتاة ماديآ مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن منطقة الكسرة قبل دوريات نجدة (الاعظمية)"، بحسب المصدر

وتابع المصدر انه "تم انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الائمة الى داخل النهر بقصد الانتحار من قبل غواصي وزوارق النجدة النهرية".