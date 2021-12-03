بينهم إرهابي.. القبض على ثمانية متهمين في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على ثمانية متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي .

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ١ /٤ إرهاب شرقي بغداد، كما تم القبض على أربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

واضاف البيان، ان "مفارز الفرقة الثانية شرطة اتحادية متمثلة باللوائين الخامس والسادس نفذت واجبات بحث وتفتيش ضمن منطقتي (الحرية، و الحمدانية) اسفرت عن ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة في جانب الكرخ ، بالإضافة إلى القبض على ثلاثة متهمين من قبل تشكيلات أخرى في الفرقة ذاتها وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد، أحدهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة والاثنين الآخرين بتهمة السرقة مع ضبط مواد مخدرة وأجهزة تعاطيها وأسلحة غير مرخصة".

وتابع، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".