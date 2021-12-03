الإعلام الأمني: القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب في سيطرة الراشدية والمطلوب الى مكافحة (اجرام الدبس) في كركوك، فيما نفذت قوة من اللواء الثالث والعشرون فرقة المشاة السابعة عشر واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح تم خلاله ضبط كدس للاعتدة يحتوي على قنبرة هاون عيار ٦٠ عدد (١٠) قنبرة ، ورمانة ضد الدروع عدد(٢) من مخلفات داعش الارهابي في منطقة شاخة /١ جنوب بغداد".وأضافت انه "تمكنت المفارز المشتركة في قيادة العمليات من القاء القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم تجار ومتعاطي للمواد المخدرة وتم ضبط (١١) بندقية مختلفة ومخازن للأعتدة عدد(٣٣) مخزن مختلف مع (١١١٢)اطلاقة عتاد مختلفة و(٩ملم ، ٧ غم ) من مادة الكريستال المخدرة مع (٢.٥٠ غم و سكارة من مادة الحشيشة )، مع ميزان الكتروني عدد(٤) وجهاز تعاطي عدد(٢) زائداً كمية من الحبوب المخدرة".وأشارت الخلية الى انه "تم احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل".