الولايات المتحدة: نشعر بقلق كبير من استمرار تصعيد هجمات داعش في العراق

وذكرت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تشعر الولايات المتحدة بقلق كبير جراء استمرار تصعيد هجمات داعش الأرهابية في مختلف مناطق العراق ، بما في ذلك الهجوم الذي وقع يوم أمس في منطقة مخمور والذي أودى بحياة 10 أفراد من قوات البيشمركة وثلاثة مدنيين".وتابع، "نتقدم بتعازينا القلبية لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في هذه الهجمات".واردف البيان، "تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بدعم قوات الأمن العراقية بما في ذلك قوات البيشمركة ، في الوقت الذي تواصل فيه القتال ضد داعش لضمان هزيمتها الدائمة".