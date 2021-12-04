وكالة الاستخبارات تضبط اكثر من 4 كغم من المواد المخدرة في الانبار

ضبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم السبت، اكثر من 4 كغم من المواد المخدرة في محافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود اشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة في محافظة الانبار، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط هذه المواد المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الأرض في منطقة ارميلة بقضاء الرطبة في محافظة الأنبار".

واضاف البيان،ان "عملية الضبط جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية ومن خلال إجراء عمليات التحري، حيث تم العثور على 4 كيلو و800 غرام من المواد المخدرة و3 قناني معباة بمادة سائلة يشتبه بها مادة مخدرة وناظور, حيث ضبطت الوكالة الكمية بموجب محضر ضبط اصولي".