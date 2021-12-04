بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقال اعلام وكالة في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/11/26 ولغاية 2021/12/3 كالاتي:-القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 20-القبض على حائزي الاسلحة الغير مرخصة 59-القبض على متسولين 704-اصدار وثائق عدم المحكومية الداخلية 444-اصدار وثائق عدم المحكومية الخارجية 670-قضايا المضاهات لطبع الاصابع 60-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 231-طبع لوحات السيارات 17490-اصدار اجازات السوق 13133-اصدار سنويات السيارات 23644- الحالات الانسانية 10- فض المشاجرات 1345-ضبط العجلات المطلوبة 50-التبرع بالدم 15-القبض على سراق 8- القبض على حالات العنف الاسري 76