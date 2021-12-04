بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، الحصيلة الاسبوعية لواجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/11/26 ولغاية 2021/12/3.
وقال اعلام وكالة في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/11/26 ولغاية 2021/12/3 كالاتي:
-القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 20
-القبض على حائزي الاسلحة الغير مرخصة 59
-القبض على متسولين 704
-اصدار وثائق عدم المحكومية الداخلية 444
-اصدار وثائق عدم المحكومية الخارجية 670
-قضايا المضاهات لطبع الاصابع 60
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 231
-طبع لوحات السيارات 17490
-اصدار اجازات السوق 13133
-اصدار سنويات السيارات 23644
- الحالات الانسانية 10
- فض المشاجرات 1345
-ضبط العجلات المطلوبة 50
-التبرع بالدم 15
-القبض على سراق 8
- القبض على حالات العنف الاسري 76