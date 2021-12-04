الاطاحة بافراد عصابة لقيامهم بسرقة مخزن للاجهزة الكهربائية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، اعتقال "أفراد عصابة سرقوا" مخزناً للأجهزة الكهربائية تديره امرأة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد إن استنجدت مشتكية بمفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء حول تعرض دارها للسرقة، المعد كمخزن للاجهزة الكهربائية الكائن في منطقة حي الجامعة، تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إلى الجناة الخمسة والقبض عليهم، وضبط مجموعة من الأجهزة الكهربائية المسروقة بمحضر ضبط أصولي".

واضاف البيان انه "تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".