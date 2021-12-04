استخبارات الحشد تعتقل إرهابياً في نينوى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، تمكنت من اعتقال عنصر إرهابي في مدخل محافظة نينوى".وبينت، أن "المتهم (ح س) مطلوب وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اعتقاله بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية."، مشيرة إلى أنه "سيتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه تباعا لينال جزاءه العادل".