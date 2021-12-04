المشتركة تكشف نتائج اجتماع أمني رفيع مع البيشمركة

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وبحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقأئد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وقادة العمليات في ديالى وكركوك، استقبل وفدا امنيا رفيع المستوى برئاسة الفريق جبار ياور امين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق وقادة المحاور الأول والثاني والثالث والرائع في قوات البيشمركة وحضور قائد قوات التحالف في العراق".وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "بحث توحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة هجمات داعش الإرهابي وتعزيز استراتيجية التعاون والتفاهم الأمني والعسكري في مناطق التنسيق الأمني بين قوات المركز والإقليم، كما جرى الاتفاق على تعزيز العمل الاستخباري وزيادة التعاون في هذا الإطار بين قوات المركز والإقليم لمكافحة العمليات الإرهابية ومنع وقوعها".وبحث الاجتماع أيضاً "تعاون القوات الصديقة في إطار الدعم اللوجستي وتوحيد جهود محاربة داعش الإرهابي والاتفاق على إستمرار اللقاءات الثنائية بين القيادات الأمنية والعسكرية المشتركة لوضع رؤية واضحة للتصدي للإرهاب".