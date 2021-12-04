ضبط 60 عبوة ناسفة في نينوى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجبا امنيا من خلال كتيبة الاستطلاع فرقة المشاة ٢٠ بالاشتراك مع قوة من اللواء ٤٣ وقوة من الحشد العشائري / شمر".وأضافت، أنه "تمكنت من العثور على نفقين الأول جنوب قضاء البعاج في قرية بحيري والآخر قرب منطقة عين طريفاوي في منطقة صحراوية، وضبطت بداخله ٦٠ عبوة ناسفة محلية الصنع مختلفة الأحجام والانواع، تم تفجيرها موقعياً دون حادث يذكر".