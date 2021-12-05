بينهم ارهابي.. القبض على 18 متهما بمواد قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤوليتها شرقي بغداد".واضاف البيان، ان "المفارز المشتركة لقيادة عمليات بغداد واصلت انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تمكنت من القاء القبض على (17) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة يحملون الجنسيات الاجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية مع ضبط (9) مسدس و(4) بنادق مختلفة الانواع مع اعتدة مختلفة الأنواع و(10) غرام من مادة (الكرستال) و(3) غرام من مادة (الحشيشة المخدرة) بالإضافة الى حبوب مخدرة وثلاثة اجهزة للاتصال وادوية منتهية الصلاحية".واشار الى انه، "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".