الكشف عن جريمة غامضة في البصرة.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة أبنائها!

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمهنية عالية وعمل استخباري مكثف، تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في اداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم مجهول الهوية والملامح ملقات على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظ البصرة".وأضافت، إن "عملية الكشف عن هذه الجريمة، جائت بعد أن تمت أحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والتي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع زوجته وولديه وبعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا صراحة بقتل المجني عليه وهو نائم بواسطة بندقية "جي سي" باطلاق النار على راسه ونقله الى مؤخرة الدار ومن ثم سكب مادة الكاز واضرام النار بالجثة لحين تفحمها لعدم التعرف عليه".وأوضحت الوكالة، ان "سبب ارتكاب الجريمة هو وجود مشاكل عائلية كبيرة بينهم ادت الى اتفاق الزوجة وولديها وتنفيذ جرمهم الشنيع ، فيما تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة والعجلة وتدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للاعترافات".وأكدت، إن "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ق ع ) واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".