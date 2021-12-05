القبض على منتحل صفة ضابط برتبة رائد في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية شمال غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية إن "مفارز مكتب ابي غريب لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية ضمن منطقة أبي غريب شمال غربي بغداد، خلال الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات".

وأضاف أنه "من جانب آخر نفذت مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، وحقائب نسائية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".