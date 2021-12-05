عمليات بغداد تعلن رفع عددا من الكتل الكونكريتية في جانب الكرخ

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ـ انه "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية من مختلف احياء العاصمة بغداد، والتي تهدف للمساهمة بتخفيف الزخم المروري ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين قام الجهد الهندسي من اللواء الثامن فرقة ثانية شرطة اتحادية برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بجامع الهاشمي ومحكمة الكاظمية".وأضافت القيادة، ان "رفع الحواجز جاء، لغرض اظهار جمالية شوارع مدينة الكاظمية المقدسة بعد استتباب الامن فيها وانتفاء الحاجة من تلك الكتل".