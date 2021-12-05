القبض على 4 متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى اراضينا عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى".وأضاف، إنه "على ضوء ذلك تم نصب كمين للمجموعة والقاء القبض عليها، لافتا إلى إنه تبين انهم اربعة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وغادروا العراق الى سوريا بطريقة غير مشروعة منذ سنوات".وأكد البيان، "تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".