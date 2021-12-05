ضبط 3 أوكار للإرهابين وعبوات ناسفة في كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تواصل قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية، حيث نفّذت قوة مشتركة من الالوية 18 ، 19 ، 20 بالاشتراك مع مفارز قسم استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش وتطهير مناطق (وادي زغيتون، مجمع النور) جنوب غربي محافظة كركوك".وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن "العثور على ثلاثة أوكار و 10 عبوات ناسفة و10 مساطر تفجير، تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".