حملة امنية واسعة في بغداد.. هذه نتائجها

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ أربعة ملايين دينار من داخل دار احد المواطنين في منطقة الحرية ببغداد ، كما قامت قوة اخرى من نفس المكتب بالقبض على متهم آخر بسرقة مبلغ (٢ مليون دينار) من داخل عجلة مركونة ضمن القاطع ، تم توقيف المتهمين وفق أحكام المواد ٤٤٤ و ٤٤٦ من قانون العقوبات واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم اصوليا".من جانب آخر، أعلنت الوزارة بحسب البيان، "القبض على متهم بتزييف العملة وفق احكام المادة ٢٨١ من قانون العقوبات".إلى ذلك، نفذت مفارز المديرية أوامر قبض بحق عدد من المتهمين الآخرين بقضايا السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وضبط عجلات مطلوبة والقبض على حائزيها ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".