صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على (٢٥) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة وتضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة والمتمثلة باللوائين (٤٤،٤٢) وبجهود استخبارية مميزة تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة ومواد مخدرة مع اجهزة تعاطيها ضمن قاطع مسؤوليتها شرقي بغداد".

واضاف البيان، ان "خلية الخطف في قيادة العمليات بالاشتراك مع مفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة ذاتها تمكنت من تنفيذ امر القاء القبض على متهم وفق المادة ٢٤ والمطلوب الى اللجنة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد".

وتابع ان "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب اجرام المدائن ومفرزة من استخبارات الفرقة ذاتها نفذت واجب القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة ٣٤٢ ق. ع في منطقة الجعارة ضمن قضاء المدائن".

وبحسب البيان، واصلت المفارز المشتركة لقيادة عمليات بغداد انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تمكنت من القاء القبض على (١٧)متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (٥) يحملون الجنسيات الاجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية مع ضبط (١٢) مسدس و(٤) بنادق مع اعتدة مختلفة الأنواع عدد (٢٥٢) اطلاقة و(٤٠،٤٦) غرام من مادة الكرستال و(٧٠) حبة مخدرة مع اجهزة تعاطي عدد (٩) جهاز وكمية من الادوية غير المرخصة واجهزة اتصال عدد (١٥) جهاز وضبط عدد من العجلات المخالفة.

وذكر البيان انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".