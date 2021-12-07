القبض على متهمين بقضايا ارهابية شمالي بغداد

القت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بقضايا ارهابية شمالي العاصمة بغداد

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ، ألقت القبض على احد المطلوبين قضائياً وفق أحكام المادة 4(إرهاب) في منطقة (شاطئ التاجي) شمالي بغداد ، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية بنصب سيطرة مفاجئة والقيام بعملية التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص ومطابقة المعلومات الشخصية مع قاعدة البيانات الاستخبارية للمطلوبين للقضاء".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء ذاته مسنودة بالجهد الاستخباري لشعبة استخبارات الفوج الثاني للواء ، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 (إرهاب) في منطقة (الطي) ببغداد ، وتمت عملية إلقاء القبض من خلال تنفيذ عملية أمنية للتفتيش ضمن المنطقة وتدقيق المعلومات الشخصية لساكني المنطقة ومطابقتها مع قاعدة البيانات الاستخبارية للمطلوبين".

وتابع انه "تم تسليمهما إلى جهة الطلب اصولياً.