عمليات بغداد توضح حقيقة وجود عبوة ناسفة في الكرادة - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "رداً على ما تداولته بعض المواقع الاخبارية والوكالات بأغلاق شارع حيوي في منطقة الكرادة لاشتباه بوجود عبوة ناسفة، قيادة عمليات بغداد ومن خلال قطعاتها ضمن قواطع المسؤولية تتابع وترصد جميع الحالات المشتبه بها حيث تم رصد عجلة متروكة في احد الشوارع ضمن منطقة الكرادة مما ادى الى غلق الشارع واستدعاء الجهد الهندسي للتأكد من سلامتها بعد التفتيش وحضور صاحب العجلة اذ تبين ان العجلة سليمة وقد خالف السائق ركنها دون اشعار".وفي ذات السياق، اعلنت عمليات بغداد، "رصد جسم غريب في ساحة مظفر، مبينة إنه على الفور تم استدعاء خبير مكافحة المتفجرات و تبين انها عبوة وهمية عبارة عن علب عطر عدد(١٠) مع جهاز موبايل وكيج عداد ملصق بتيب تم رفعها من قبل الخبير في مدينة الصدر شرقي العاصمة ".ودعت القيادة بحسب البيان، إلى "توخي الحذر في نقل هكذا اخبار مزيفة والتي تنعكس سلباً على معنويات المواطنين وتنشر حالات الذعر والهلع في نفوسهم".