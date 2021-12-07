المالكي عن خروقات الملف الامني: ضرورة مراجعة الخطط ومعالجة الخلل

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، إن "خروقات الملف الامني في شمال وجنوب البلد وما حصل اليوم من اعتداء غادر في البصرة بتفجير المستشفى يتطلب مزيدا من الحزم والوعي على حركة ونشاطات الارهابيين ومراجعة الخطط الامنية المنفذة ومعالجة الخلل الحاصل سريعا وكشف الجهات الارهابية واعتقالهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم".ودعا، الاجهزة الامنية الى "اتخاذ التدابير اللازمة والحفاظ على امن واستقرار محافظاتنا العزيزة"، مطالباً كل الحركات والجهات والجماهير والعشائر والاحزاب "بالوقوف مع الاجهزة الامنية في كشف خلايا الارهاب وملاحقتهم".وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت في وقت سابق، عن وقوع انفجار بدراجة نارية في تقاطع الصمود بمحافظة البصرة، لافتة إلى أن الحادث تسبب باستشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة.