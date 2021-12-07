Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران تعلن "تحسناً" في مبيعات نفطها رغم الحظر الأمريكي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد استهداف "ثغر العراق".. تخوف من عودة سيناريو الإرهاب والتفجيرات

أمن

2021-12-07 | 12:59
بعد استهداف "ثغر العراق".. تخوف من عودة سيناريو الإرهاب والتفجيرات
2,285 مشاهدة

فتح حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، باباً لتساؤلات عدة، وسط تخوفات من عودة سيناريو الإرهاب والتفجيرات؛ بسبب التجاذبات السياسية التي اعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها.

البلاد شهدت مؤخراً سلسلة خروقات أمنية تمثلت في شن تعرضات إرهابية على بعض النقاط العسكرية التابعة لقوات أمنية عراقية، وأسفرت عن وقوع ضحايا وجرحى، في عدة مناطق، خاصة كركوك وديالى، حملت تلك الخروقات بصمات تنظيم داعش الإرهابي. لكن تفجير البصرة الذي لم تتبنَ لغاية الآن أي جهة مسؤوليتها عنه أثار مخاوف من تجدد العمليات الإرهابية والعودة إلى نقطة الصفر، بعد فترة استقرار نسبية شهدها العراق.

البصرة وتحدٍ كبير
يرى نائب محافظ البصرة، معين الحسن، أن "المحافظة تقع أمام تحدي كبير؛ كونها تمثل رئة العراق وبوابته الاقتصادية، فهي مستهدفة من قبل الإرهاب".

ويقول الحسن في حديث لـ السومرية، إن "الحصيلة النهائية لتفجير اليوم، أسفرت عن شهيدين وأربعة جرحى"، متهماً "تنظيم داعش بالوقوف وراء ذلك التفجير"، معتبراً ما حدث هو "تحدي للقوات الأمني التي ستعمل بدورها على توجيه ضربات استباقية والجهد الاستخباري سيكون هو الرادع لهذه الهجمات بجهود القطعات الامنية كافة".

ويبين، أن "المحافظ عقد اجتماعاً موسعاً مع القادة الأمنيين، وصدر تويجهاً بتكثيف الجهد الاستخباري، والادلة الجنائية تبحث عن ملابسات الحادث"، مؤكداً "سنتوصل في القريب العاجل لمن يقف خلف هذا الحادث".

ويكذب الحسن "المزاعم التي تتحدث عن أن هدف التفجير هو استهداف ضابط رفيع في الاستخبارات"، لافتاً إلى أن "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث هو إرهابي".

تحقيقات شفافة
من جهته، يشدد الخبير الأمني، سرمد البياتي، على ضرورة أن تكون هناك تحقيقات موسعة وشفافة ومهنية، داعياً إلى أن تكون جميع القطعات الأمنية مستعدة لأسوأ الاحتمالات دائماً.

ويقول البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما حدث في البصرة هو خرق أمني، والخطأ الكبير هو وجود هذه الكمية من المتفجرات وتجول العبوة بأريحية في المحافظة.. هذه الأخطاء يجب أن تعالج وأن لا تتكرر".

المشكلة
يرى الخبير الأمني، أن "المشكلة تكمن في خمول القطعات الأمنية عندما لا تشهد تعرضات إرهابية لفترة معينة"، مؤكداً ضرورة أن تكون جميع القطعات الأمنية على استعداد دائم لأسوأ الاحتمالات

المشكلة الأخرى، بحسب البياتي، هي "عدم تغطية المحافظات بكاميرات خاصة.. كل دول العالم اتجهت نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة إلا العراق الذي صرف المليارات على ملف الأمن ولم يصل إلى مرحلة الكمال".

الأسباب
يشير الخبير الأمني إلى أن لكل خرق أمني أسباب خاصة "الخرق الذي يحصل في الانبار تختلف أسبابه عن الذي يحصل في كركوك على سبيل المثال"، متسائلاً "الخروقات الأمنية في كركوك كانت في الجنوب كيف تحولت شمال وشرق المحافظة؟".

ويدعو البياتي إلى "فتح تحقيقات في جميع الخروقات الأمنية لمعرفة ما إذا كانت هناك خطوط سياسية تتدخل في هذا الموضوع".

نقطة الصفر
وفيما يستبعد البياتي "العودة إلى نقطة الصفر حيث الإرهاب والتفجيرات"، فأنه يؤكد أن "العراق لا يملك الأدوات الكافية لإيقاف مثل هذا السيناريو لو حدث".

توعد بالقصاص
وعبّر مجلس الوزراء في خلال جلسته المنعقدة اليوم، عن "إدانته للحادث الإرهابي الجبان الذي شهدته البصرة، وتوعّد بملاحقة المنفذين والقصاص منهم". ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بإجراء تحقيقات سريعة لكشف الجهة المنفذة والمخططة للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف الآمنين من أبنائنا في البصرة، مشدداً على الأجهزة الأمنية بمضاعفة الجهد الاستخباري في عموم المحافظات".

ردود الفعل
ولاقى التفجير الذي ضرب محافظة البصرة، إدانات أممية ودولية واسعة، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) "ندين بشدة التفجير الجبان في البصرة، ونتقدم بخالص العزاء لاسر من فقدوا حياتهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، مؤكدة أن "محاسبة الجناة وتعزيز الوحدة الوطنية سيحبط محاولات زعزعة استقرار العراق".

فيما اكد البرلمان العربي، أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب المستشفى الجمهوري بمحافظة البصرة، لن ينال من جهود الحكومة العراقية في فرض الأمن والاستقرار، معبراً عن إدانته للتفجير الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

في السياق، أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي ضرب البصرة، مشددة على "وقوفها المطلق إلى جانب العراق"، معرباً عن "تعازيها لأهالي الضحايا والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

بدورها، اعتبرت الخارجية البحرينية، في بيان، تفجير البصرة "عملاً إرهابياً يتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية كافة"، مؤكدة "وقوفها مع العراق وتضامنها معه في حربه ضد الإرهاب"، مجددةً التأكيد على "موقف البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية ذلك التفجير، مؤكدة "استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب بغداد في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد واستقرارها".

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت في وقت سابق، عن وقوع انفجار بدراجة نارية في تقاطع الصمود بمحافظة البصرة، لافتة إلى أن الحادث تسبب باستشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

أمن

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:39 | 2021-12-07 16:39
16:31 | 2021-12-07 16:31
16:20 | 2021-12-07 16:20
المزيد
اعلان
أول تعليق من &quot;بتروفيتش&quot; بعد الخسارة أمام قطر- عاجل
22.56%
16:24 | 2021-12-06
أول تعليق من "بتروفيتش" بعد الخسارة أمام قطر- عاجل
16:24 | 2021-12-06
انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل
19.35%
03:49 | 2021-12-07
انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل
03:49 | 2021-12-07
طقس العراق.. أمطار رعدية وإنخفاض بدرجات الحرارة
19.15%
02:46 | 2021-12-07
طقس العراق.. أمطار رعدية وإنخفاض بدرجات الحرارة
02:46 | 2021-12-07
الهيدوس يكشف سر احتفالية &quot;النوم في الملعب&quot; أمام العراق (فيديو)
13.5%
02:57 | 2021-12-07
الهيدوس يكشف سر احتفالية "النوم في الملعب" أمام العراق (فيديو)
02:57 | 2021-12-07
بالفيديو.. قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده في لبنان
12.92%
01:35 | 2021-12-06
بالفيديو.. قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده في لبنان
01:35 | 2021-12-06
نبأ سار يخص المتحور &quot;أوميكرون&quot;
12.51%
11:10 | 2021-12-07
نبأ سار يخص المتحور "أوميكرون"
11:10 | 2021-12-07
المزيد
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.