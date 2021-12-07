تعليق حكومي على استهداف عجلة منتسب بالحشد من طائرة تركية- عاجل

ادانت خلية الاعلام الامني، الأربعاء، استهداف عجلة يقودها منتسب بالحشد من قبل طائرة تركية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية، إنها تعرب عن "ادانتها لعملية استهداف عجلة مدنية يقودها احد منتسبي هيئة الحشد الشعبي في قضاء سنجار من قبل طائرة تركية والذي ادى الى استشهاد احد مواطنينا الابرياء من ابناء الطائفة الايزيدية من سكان مجمع خان صور في القضاء".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهيد فاننا نعرب عن رفضنا القاطع لاي تجاوز على الاراضي العراقية"، معتبرة أن "الطريق الوحيد لحل المشاكل هو بالسبل السلمية والدبلوماسية وعن طريق الحوار ووفقا للقوانين والتشريعات الدولية".