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من البصرة.. الكاظمي يتوعد بالقبض على إرهابيي داعش وفرق الموت

أمن

2021-12-08 | 07:55
من البصرة.. الكاظمي يتوعد بالقبض على إرهابيي داعش وفرق الموت
1,565 مشاهدة

توعد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالقبض على إرهابيي داعش وفرق الموت، مؤكداً "سنأتي بالمجرمين واحدً تلو الآخر".

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية، في قيادة عمليات البصرة، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، "صباحاً كنا في مخمور، ووجهنا رسالة واضحة للزمر الإرهابية بأنها عاجزة عن اللعب بأمن العراق"، مضيفاً "مثلما أسقطنا قيادات الإرهاب الواحد تلو الآخر، وضربنا خلاياه في أقصى الصحاري والجبال، سنكون لهم بالمرصاد في أي نقطة من عراقنا الحبيب".

وتابع، أن "الدم العراقي واحد، والإرهاب واحد وإن تعددت أسماؤه وأقنعته"، مشدداً على أن "الدم العراقي غالٍ علينا، ولا فرق فيه مهما كان انتماؤه القومي او الديني"، مؤكداً بالقول "سنقف بكل قوة أمام من يهدد أمن العراق ويجرأ على ترهيب العراقيين، ويتستر تحت أي غطاء كان".

وأضاف، "هناك داعش يسعى لإرهاب المواطن، وهنا من يسعى لإرهاب الدولة، وكلاهما عدو واحد"، مبيناً أن "الإرهاب يريد أن يثني الدولة عن واجباتها، ويشغلها بالأحداث الفوضوية؛ من أجل حصاد المصالح الرخيصة".

وأشار الكاظمي إلى أن "جريمة قتل ضباطنا في الأجهزة الأمنية غدراً وخيانة، وجريمة قتل خيرة شبابنا بدم بارد هي سلسلة جرائم واحدة ومعروفة للجميع"، مؤكداً "لن ننجر للمواجهة، ولكن سوف نجرهم للعدالة بالقانون، وينتظرهم القصاص العادل".

وأتم، "مثلما اعتقلنا قتلة هشام، وأحمد، وصفاء، سنأتي بالمجرمين واحدً تلو الآخر، وسيقفون أمام القضاء العادل، وأمام الشعب لتُفضح جرائمهم"، مردفاً "واهم جداً من يظنّ في نفسه أنه فوق الدولة والقانون، ومنطق القوة سيرتد على أصحابه بالتأكيد".

وخاطب القائد العام للقوات المسلحة، مجرمي الإرهابوالفوضى بالقول "اعلموا جيداً أنه لا يوجد غطاء محلي، أو إقليمي، أو شرعي، أو ديني لكم أيها المجرمون".

وختم الكاظمي حديثه ، بالقول "مستمرون وماضون في القبض على إرهابيي داعش وكذلك إرهابيي فرق الموت، ثأراً لدماء شهدائنا".

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