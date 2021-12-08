العراق يشارك بمؤتمر قادة الشرطة والامن العرب في تونس

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ترأس وفد وزارة الداخلية العراقية المشارك بالدورة (45) لمؤتمر قادة الشرطة والامن العرب، ناقلاً تحيات القائد العام للقوات المسلحة و وزير الداخلية الى الاشقاء العرب".ونوقش جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر "التجارب الامنية المتميزة في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والارهاب". كما عقد اجتماعاً لممثلي أجهزة الاستخبارات و تم فيه إصدار عدد من التوصيات التي من شأنها تنسيق العمل الامني العربي المشترك.وأكد وكيل وزارة الداخلية، إلى الاعضاء المجتمعون أن "وزارة الداخلية العراقية جادة وحريصة على تطبيق جميع الواجبات والمهام والاهداف المرسومة التي اتفق عليها اعضاء المؤتمر من خلال التعاون العربي والدولي".