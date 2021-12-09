الإطاحة بمبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص حيث قام بتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) إذا لم تدفع له مبالغ مالية له".وأضاف البيان، إن "بعد التحري وجمع المعلومات، جرى التوصل إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحةً بأبتزاز الفتاة المشتكية ، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".إلى ذلك أفاد البيان، "بالقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة حيث".وأشار إلى إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".