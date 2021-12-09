صولة أمنية جديدة تحقق نتائج مبهرة في بغداد (صور)

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال إرهابيين اثنين و(16) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة ومواد مخدرة في مختلف قواطع المسؤولية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ متمثلة بقوة من اللواء (24) فرقة المشاة السادسة تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن مناطق غرب بغداد خلال تدقيق أسماء المطلوبين ضمن قاعدة البيانات، بالإضافة الى اعتقال ارهابي اخر بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثانية شرطة اتحادية في جانب الكرخ".

واضاف البيان ان "قطعات أخرى في الفرقة ذاتها تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم سارق ومزور".

وتابع ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال تنفيذها لعمليات بحث وتفتيش تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة ومواد مخدرة مع اجهزة تعاطيها ضمن قاطع مسؤوليتها شرقي بغداد".

وبحسب البيان، واصلت المفارز المشتركة لقيادة عمليات بغداد انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية مع ضبط (١٢) مسدس وبندقيتين اثنتين مع (614) اعتدة مختلفة الأنواع و غرام من مادة الكرستال و(31) حبة مخدرة مع (7) اجهزة تعاطي واجهزة اتصال وضبط عدد من العجلات المخالفة.

وذكر البيان، انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".