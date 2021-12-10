المشتركة تعلن مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي – عاجل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

واضاف البيان، "لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا على نقل افراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والاعلان رسميا عن انهاء المهام القتالية، وافراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الامنية العراق".

وتابع، "لقد تم مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة.

وذكر البيان، ان "ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والاعراف الدولية".