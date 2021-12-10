بغداد.. اعترافات "مثيرة" لمتهم قتل صديقه ودفنه من أجل المال

وبحسب اعتراف المتهم، فأنه اتصل بالضحية وطلب منه جلب مبلغاً مالياً قدره 20 مليوناً؛ بزعم الدخول في عمل مشترك، لافتاً إلى أنه اتفق مع الضحية القدوم إلى المنزل ومعه المبلغ المالي.وبين، أن الضحية كان يطلبه مبلغاً قدره 6 دفاتر (60 ألف دولار)، بعد ما كانوا شركاء في بيع الأجهزة النقالة، موضحاً أن الضحية كان يداعيه بالطلب.وأضاف، "دخلنا المنزل، وكان شخص ثاني ينتظرنا داخله.. حاول الضحية الخروج من المنزل فأخرجنا السكاكين وقم بطعنه أكثر من 20 طعنة، كما تم ضربه على رأسه بـ"القزمة والكرك"، ثم تم دفنه في الحديقة".بدوره، قال المتهم الثاني أنه قام بتنظيف المكان من دم الضحية، وحفر في الحديقة لدفن الجثة، فيما كان يقوم المتهم الأول بطلاء جدران المنزل لتغطية أثار الدم.