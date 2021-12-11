حملة أمنية واسعة في بغداد.. هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال مفارزها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، تمكنت من القاء القبض على (17) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (15) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية (تم القبض عليهم من قبل المفارز المشتركة المكونة من جميع الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية)، فيما تم القبض على متهم بأعمال السحر والشعوذة".وأضاف، إنه "تم ضبط (9) مسدس وبندقية واحدة غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع و(9) غرام من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة، مع متهمين اثنين ينتحلان صفة (ضابط) وتم ضبط (14) هوية مزورة وادوية منتهية الصلاحية وضبط عدد من المخالفات المرورية".وأشار البيان إلى إنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".