بينهم مبتز هدد فتاة بصورها.. القبض على مجموعة متهمين في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز الوكالة تمكنت من القاء القبض على متهم بالأبتزاز الالكتروني وبالجرم المشهود بعد قيامه بأبتزاز احدى الفتيات وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقابل مبالغ مالية ، حيث تم عرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".وفي ذات السياق، أكدت الوكالة، "القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٢٩٨/٢٩٢ عن جريمة تزوير وكالة عجلة واثناء القبض على المتهم وتفتيش عجلته نوع كيا سورينتو تم ضبط(مسدس نوع HS مع معاملات مرورية عدد5 وسنويات عجلات عدد7 اضافة الى لوحات عجلة عدد2) داخل عجلته ، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة اعلاه وتقديمه إلى القضاء اصوليا".الى ذلك، "تم القبض على (4) متهمين وضبط بحوزتهم (كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني، بحسب البيان".وأشار البيان إلى إنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".